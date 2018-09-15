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VI крымский музыкальный фестиваль ожидает гостей со всего мира

Культура

Концерты пройдут в разных городах Крыма

Симферополь, 15 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  VI крымский музыкальный фестиваль пройдёт в Крыму с 16 по 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Фестиваль пройдёт в рамках празднования 235-летия со дня подписания Екатериной II манифеста о присоединении Крыма к России. Мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Севастополя.

Открытие фестиваля состоится в Севастополе в Центре культуры и искусств. Откроет мероприятие пианистка Валентина Лисица.

В фестивале заявлено участие пианистов, виолончелистов и скрипачей из Японии, России, Италии, Португалии, Сербии, Венгрии, Нидерландов, США идругих стран, а также Академический симфонический оркестр Луганской филармонии. Площадками для проведения мероприятий станут театры, концертные залы и открытые площадки в Судаке, Евпатории, Керчи, Бахчисарае и других городах и поселениях Крыма.

В частности, 17 сентября в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится концерт таких участников фестиваля, как: Мария Гамбарян (фортепиано), Глеб Степанов (виолончель), Валентина Лисица (фортепиано), Сергей Воронов (фортепиано), Владимир Сканави (фортепиано), Ирина Бочкова (скрипка), Дороття Станди (виолончель, Венгрия) и Сумире Фукухара (скрипка, Япония).

Всего запланировано 5 мастер-классов и 21 концерт в 17 населённых пунктах Крыма.

Напомним, что Крымский музыкальный фестиваль проводится с 2011 года. Целью фестиваля является восстановление международных творческих связей и популяризация шедевров мировой музыкальной культуры. Проект не имеет коммерческих целей.

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