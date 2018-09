Состоялась премьера музыкального конкурса «Голос 60+»

Москва, , 12:17 — REGNUM Первый сезон музыкального проекта «Голос 60+» стартовал 14 сентября на Первом канале.

В жюри конкурса вошли как известные ранее по другим версиям проекта Пелагея, Леонид Агутин и Валерий меладзе, так и новый участник — Лев Лещенко. Среди конкурсантов будут люди, родившиеся не позднее 1958 года.

Наставники отберут всего по четыре конкурсанта на слепых прослушиваниях. Затем состоится раунд нокаутов и после этого — финал.

Как отмечается, проблема такого формата конкурса в том, что жюри вынуждено будет оценивать людей старше себя и им может стать неудобно перед участниками конкурса.

Тем не менее, первый раунд конкурса состоялся. Жюри выбрало следующих конкурсантов: 64-летнего Сергея Курзанова, который исполнил песню Чака Берри «Johnny B. Goode», 60-летнего Олега Пастухова из Владивостока с песней «Вечерний звон», 61-летнюю Наталию Бутусову из Волгограда, 67-летнюю Наталию Спевак из Саратова, исполнившую знаменитую серенаду Гленна Миллера«I Know Why and So Do You», Геннадия Ким 62 лет с Сахалина с композицией «Confessa» Адриано Челентано, известного джазового музыканта Сергея Манукяна, который исполнил в джазовой обработке знаменитую битловскую «Can't Buy Me Love», 80-летнего Евгения Стругальского с песней Петра Лещенко «Моя Кармен» и 61-летнего Андрона Косинского из Санкт-Петербурга, который спел хит группы Jamiroquai «Virtual Insanity»

Следующий раунд слепых прослушиваний состоится через неделю. После него определится состав команд всех участников жюри.

Напомним, музыкальный конкурс «Голос» представляет собой российскую версию телевизионного вокального конкурса «The Voice», автор которого — голладский продюсер Джоном де Молем. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. С 2014 года выходит также проект «Голос. Дети.» В 2015 году конкурс был признал лучшим музыкальным телешоу России.