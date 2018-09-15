«Будь как Сталонне»: хочу ли я посмотреть на звезду вживую за 495 тысяч

Москва, , 09:51 — REGNUM 15 сентября в рамках проекта «Преодоление» в Крокус Сити Холле должно было состояться феерическое шоу «Будь как Сталонне». По задумке организаторов, это должно было стать заметным общественным событием этого года. Сужу просто по ценам на билеты на это представление — они стоят от 17 до 495 тысяч рублей. Еще раз обращаю Ваше внимание на цифры. Самый дешевый, в последнем ряду балкона — 17 тысяч. Хороший, за столиком недалеко от сцены — 495 тысяч. Очень жаль, но это шоу отменено. Причины на сайте концертного зала не приводятся. То ли 72-летняя звезда захворала, то ли полного аншлага не получалось. В общем, не состоится.

Но как ни странно, не это важно. Важно другое — зачем это всем нам, или определенной части публики, так насущно необходимо.

Когда-то давно, в годы моей юности была широко распространена главная воспитательная формула, выведенная известным поэтом Владимиром Маяковским: «Юноше, обдумывающему житье, решающему — сделать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь — «Делай ее с товарища Дзержинского». Не вступая в полемику и роли и значении Феликса Эдмундовича в истории, его недюжинных организационных, хозяйственных и других талантах, обращу лишь внимание читателя на новое явление в общественной и культурной жизни столицы — Проект «Преодоление» (в рамках этого проекта и должно было пройти в Крокус Сити Холле 15 сентября феерическое шоу «Будь как Сталонне»). Это не простая встреча, как это бывает, когда простые деятели культуры, иногда заслуженные, иногда народно любимые, рассказывают поклонниками своего творчества о жизни: о том, как она складывалась и что из этого получилось. Нет, это что-то необыкновенное, сказочное, то чего в Вашей жизни еще не было, да и может и не быть. На меня, простого гражданина произвела сильное впечатление стоимость билетов — что такого я должен увидеть за 200−300 тысяч рублей?! Да, конечно, к каждому билету прилагается подарочек: к дешевому — портмоне, к дорогому — фуршет со знаменитостью и участие в разных розыгрышах, вплоть до шикарной иномарки.

Не знаю, трогает ли Вас до слез история о мальчике из бедной итальянской эмигрантской семьи (на самом деле не совсем так), меня почему-то нет: может потому что в фильмах он не то что не обиженный, а сам кого хочешь порвет, как Тузик грелку. Или потому что мне по-мужски не очень нравятся пацаны с плачущими глазами спаниэля. Не могу сказать. Это как в старом анекдоте с помидором: «Гиви, ты помидор любишь? Кушать да, а так нет». И здесь тоже самое, смотреть кино — да, а так чтобы отдать все честно заработанное тяжелым трудом за счастье лицезреть вживую — нет, увольте.

Здесь надо отдать должное и просто преклониться перед устроителями, которые сумели найти в общественном сознании нишу, позволяющую зарабатывать на честолюбии большие деньги. Вы думаете, огромный зал Крокус-сити не был бы забит? Я почему-то уверен, что элитная публика рванула бы на шоу, потому что никто не хочет, чтобы тебя приписали к неудачникам. А к сожалению, престиж не всегда и не всеми в стране понимаются верно. Скажем, если Вы приличные деньги перевели детскому дому, или какой больнице — Вы достойны уважения? Здесь же, мне кажется, на первый план выходят другие жизненные постулаты ‑ и опытный психотерапевт это подтвердит — поход в Сити делается не из глубокого уважения к 72-летней звезде, чья жизнь является для тебя примером; нет, во главе этих желаний стоит стремление выделиться из общей массы, приобщиться к элите общества (по-простому — понтов). Надо признать, что это же происходит и в других странах, по большей части развивающихся, куда привозят подобные проекты.

Я не спорю, может для мальчишек его пример заразителен, но тогда почему он не отправился в детские дома, не рассказал историю успеха там, а заодно сделал бы подарки — все дело. Хоть бы и на камеру! А так зашибать бабки на чьем-то не совсем здоровом честолюбии как-то не очень красиво.

Спрашиваю себя честно, а если бы тебе предложили бесплатно (!?) билеты на это шоу, то ты бы пошел? Честно отвечаю — не знаю. Вроде, чего сидеть дома, когда можно развлечься, побывать в шикарном месте, с другой стороны, у меня и дорогого костюма (не то что фрака или смокинга) нет, а для жены это было бы вообще шоком и стрессом — в чем в такое великосветское общество выйти — у нас таких платьев нету. И еще вопрос, что я могу узнать или увидеть такого, что кардинально перевернет мое самосознание, откроет новое мироздание и т.д. Показ супердорогих марок одежды? Вряд ли потрясет до основания. Кто-то споет какой-то новый шлягер — вот точно обойдусь. Нальют бокал шампанского, даже замечательного, — у меня магазин в доме. Главное достояние — это общение: да, наверно, там будут люди исключительного интеллекта, но захотят ли беседовать со старым журналюгой — очень сомневаюсь. Остается уповать на Сильвестра, что он в очередной раз не подведет и выиграет эту партию. Вот сейчас вроде как разложил все по полочкам и опять вспомнил анекдот «У меня жена пропала». И концовку после перечисления ее достоинств в полиции: «А не ищите ее, товарищ капитан, не надо». И по любому выходит, что лучше книжку почитать, или кино какое посмотреть, скажем, с Сильвестром Сталонне. А что? Неплохой вариант. И не дорогой.