Картину Дэвида Хокни выставили на аукционе за $80 млн

Лондон, , 03:32 — REGNUM Анонимный коллекционер выставил на аукцион Christie's картину британского художника Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», сообщает официальный сайт аукционного дома.

Стартовая цена за полотно составляет $80 млн. Картина была написана в 1972 году для выставки в Нью-Йорке. Сообщается, что Хокни работал над ней по 18 часов в сутки в течение двух недель. После выставки, картину представляли в музее Tate Modern в Лондоне и в Центре Помпиду в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля картина знаменитого русского художника Константина Коровина «Веранда» ушла с молотка за 560 тыс. евро. Эта картина была создана живописцем незадолго до его эмиграции во Францию. Сообщается, что полотно выкупил анонимный российский коллекционер.

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