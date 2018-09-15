«Послание к человеку» в Петербурге откроет итальянский режиссер

Санкт-Петербург, , 03:34 — REGNUM Итальянский режиссер Паоло Соррентино примет участие в церемонии открытия XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку», сообщает пресс-служба фестиваля.

Сообщается, что на открытии режиссер выступит с приветственным словом, а затем на экране, который расположен у Государственного Эрмитажа, покажут его фильм «Молодость».

Также на фестивале покажут новый фильм Соррентино «Лоро». Впервые эту картину показали в апреле 2018 года на Каннском фестивале.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» был учрежден приз памяти Александра Расторгуева, режиссера, который погиб в июле 2018 года в Центрально-Африканской республике.

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