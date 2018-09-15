В Большом театре состоялся сбор труппы

Москва, , 03:04 — REGNUM Открытие 243-го сезона Большой театр начал с традиционного сбора труппы, заявил гендиректор театра Владимир Урин телеканалу «Культура».

Урин рассказал, какие постановки ждут театралов в новом сезоне. Среди них две оперы Россини — «Путешествие в Реймс» и «Севильский цирюльник». По словам Урина, театр хочет найти «сегодняшнее созвучие тех произведений».

«Как у нормального живого театра, у нас обязательно должны быть замечательные, хорошие, средние и плохие спектакли. Если этого не будет, то это не живой театр», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Государственный академический Большой театр России открыл «Русские сезоны» в Италии. Театр представил балет Мариуса Петипа «Баядерка» в оперном театре Ла Скала в Милане.