Киркоров и Крид спелись

Москва, , 01:29 — REGNUM

Российские певцы Филипп Киркоров и Егор Крид спели совместно песню «Цвет настроения чёрный». В клипе фигурирует рэп-исполнитель Тимати.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крид обрел скандальную популярность в результате заочного конфликта с абсолютным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Масла в огонь подлил Тимати, включившийся в «обменом любезностями» с дагестанским борцом.

Читайте также: Президент «Анжи» — о скандале с Тимати: Дагестану не нужны рэп-концерты

Улаживать конфликт пришлось главе Чечни Рамзану Кадырову, который в соцсети призвал «не заниматься ерундой», а «наводить порядок» и «жить дружно».

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров о конфликте Тимати с Нурмагомедовым: «Давайте жить дружно»