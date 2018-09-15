Суббота, 15 Сентября 2018 года
03:11:56 МСК

Махачкала не услышит рэпера Элджея

Культура

Концерт не состоится

Махачкала, 15 сентября 2018, 01:10 — REGNUM  Намеченный на 5 октября в Махачкале концерт российского рэп-исполнителя Элджея отменен, сообщает портал Super.ru.

Уточняется, что рэпер не станет выступать «по просьбе организаторов». Элджея попросили не ехать в Махачкалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что в Махачкале приостановлена продажа билетов на концерт Элджея. В компании-промоутере DagArtConcert объяснили, что «были проблемы» и вопрос решится, когда «утихомирится».

Напомним, отмене концертов Элджея предшествовал скандал с певцом Егором Кридом, который нелестно отозвался о дагестанском бойце смешанных стилей Хабибе Нурмагомедове.

Читайте также: Президент «Анжи» — о скандале с Тимати: Дагестану не нужны рэп-концерты

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане приостановили продажу билетов на концерт рэпера Элджея

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить