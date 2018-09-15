Махачкала не услышит рэпера Элджея

Махачкала, , 01:10 — REGNUM Намеченный на 5 октября в Махачкале концерт российского рэп-исполнителя Элджея отменен, сообщает портал Super.ru.

Уточняется, что рэпер не станет выступать «по просьбе организаторов». Элджея попросили не ехать в Махачкалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что в Махачкале приостановлена продажа билетов на концерт Элджея. В компании-промоутере DagArtConcert объяснили, что «были проблемы» и вопрос решится, когда «утихомирится».

Напомним, отмене концертов Элджея предшествовал скандал с певцом Егором Кридом, который нелестно отозвался о дагестанском бойце смешанных стилей Хабибе Нурмагомедове.

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