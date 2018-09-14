Пятница, 14 Сентября 2018 года
22:05:49 МСК

В Киргизии стартовали дни тюркского кино

Культура

На церемонию прибыли представители Киргизии, Турции, Казахстана и Азербайджана

В Киргизии стартовали дни тюркского кино
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кинотеатр

Бишкек, 14 сентября 2018, 20:22 — REGNUM  В Киргизии прошла церемония открытия дней тюркского кино, в которой приняли участие представители стран-участниц Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщили 14 сентября в пресс-службе жогорку кенеша (парламента) Киргизии.

На церемонию прибыли представители Киргизии, Турции, Казахстана и Азербайджана. В рамках дней тюркского кино будут показаны картины «Красный сад» (Азербайджан), «Оралман» (Казахстан), «Ночная авария» (Киргизия), «Зерно» и «Айла» (Турция).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 по 25 марта в Казани прошел первый Международный фестиваль тюркского кино, в котором приняли участие фильмы из Турции, Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани стартовал первый международный фестиваль тюркского кино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить