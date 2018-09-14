В Киргизии стартовали дни тюркского кино

Бишкек, , 20:22 — REGNUM В Киргизии прошла церемония открытия дней тюркского кино, в которой приняли участие представители стран-участниц Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщили 14 сентября в пресс-службе жогорку кенеша (парламента) Киргизии.

На церемонию прибыли представители Киргизии, Турции, Казахстана и Азербайджана. В рамках дней тюркского кино будут показаны картины «Красный сад» (Азербайджан), «Оралман» (Казахстан), «Ночная авария» (Киргизия), «Зерно» и «Айла» (Турция).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 по 25 марта в Казани прошел первый Международный фестиваль тюркского кино, в котором приняли участие фильмы из Турции, Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и России.

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