«Реконструкция исторического музея Киргизии»: ущерб превышает 118 млн руб

Бишкек, , 18:02 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии возбудили уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию государственного исторического музея. Об этом заявил заместитель директора антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Талантбек Кожонов на заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

По его словам, ущерб, нанесенный государству чиновниками департамента жилищно-гражданского строительства и руководством ОсОО «СМУ-3», оценивается в более чем 118,2 млн сомов (118,2 млн рублей).

Так, в частности, для кафетерия в холле музея были приобретены:

40 стульев по цене 147 тысяч сомов (147 тысяч рублей) за штуку,

кофеварка, стоимость которой также оказалась равна 147 тысячам сомов.

Также были куплены две фигуры лошадей, они обошлись налогоплательщикам в €22 тысячи (более 1,7 млн рублей), хотя концепция музея предполагала классические скульптуры лошадей по гораздо более низкой цене. Подобных подозрительных моментов в ходе проверки было выявлено очень много.

В свою очередь, депутат Наталья Никитенко сообщила о том, что в ее распоряжении имеются документы, свидетельствующие о том, что подрядчик для реконструкции исторического музея был выбран с грубейшими нарушениями и всего лишь за одни сутки.

«11 мая 2017 года объявили конкурс. Участники должны были предоставить 21 документ. Срок подачи заканчивался 12 мая. За такое короткое время невозможно собрать столько документов. Логично, что была гарантированная договоренность с определенной компанией, у которой на руках был пакет документов. В тот же день поступившие заявки изучили и определили победителя», — констатировала парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что на реконструкцию исторического музея правительство Киргизии выделило около 1,5 млрд сомов (около 1,5 млрд рублей по текущему курсу). Еще $15 млн (1 млрд рублей) пообещала предоставить на эти цели Турция.

В начале 2018 года вокруг проекта по ремонту и переоборудованию исторического музея разгорелся крупный коррупционный скандал — депутаты парламента Киргизии посчитали расходы на реконструкцию сильно завышенными. Парламентарии потребовали от генеральной прокуратуры и госкомитета нацбезопасности проверить обоснованность этих трат.