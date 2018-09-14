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В Новой Третьяковке в Москве пройдет выставка художника Михаила Ларионова

Культура

На ней будут представлены 500 работ, отражающие все направления его творчества — примитивизм, авангард, экспрессионизм, абстракционизм, лучизм и многие другие

В Новой Третьяковке в Москве пройдет выставка художника Михаила Ларионова
Tatesic
Михаил Ладрионов

Москва, 14 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  19 сентября в выставочной зале Третьяковской галереи (Новая Третьяковка) откроется ретроспективная выдающегося художника, одного из основателей русского авангарда — Михаила Ларионова. На самой большой экспозиции мастера за последнее время будет представлено около 500 экспонатов. Они, по уверениям организаторов, охватят весь спектр недюжинного таланта Ларионова — от юношеских набросков до работ, положивших начало целым отечественным художественным направлениям. Здесь и русский примитивизм, и авангард, и абстракционизм, и лучизм и многое другое. Особенно интересным станет раздел Ларинова-коллекционера: картины друзей, произведения искусства, фотографии, программки, записи он собирал много лет.

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Культурная хроника
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