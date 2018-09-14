В Новой Третьяковке в Москве пройдет выставка художника Михаила Ларионова

Москва, , 17:33 — REGNUM 19 сентября в выставочной зале Третьяковской галереи (Новая Третьяковка) откроется ретроспективная выдающегося художника, одного из основателей русского авангарда — Михаила Ларионова. На самой большой экспозиции мастера за последнее время будет представлено около 500 экспонатов. Они, по уверениям организаторов, охватят весь спектр недюжинного таланта Ларионова — от юношеских набросков до работ, положивших начало целым отечественным художественным направлениям. Здесь и русский примитивизм, и авангард, и абстракционизм, и лучизм и многое другое. Особенно интересным станет раздел Ларинова-коллекционера: картины друзей, произведения искусства, фотографии, программки, записи он собирал много лет.