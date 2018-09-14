«Культурный мост»: выставка об истории и археологии регионов Юга России

Москва, , 17:14 — REGNUM В здании Аптекарского приказа Музея архитектуры проходит выставка «Культурный мост: из прошлого в настоящее», посвященная истории и археологии регионов Юга России.

Ее организаторами выступили Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и Научно-исследовательский институт энергетики и транспорта «Энерготранспроект».

В экспозиции представлены уникальные археологические находки разных эпох и культур, обнаруженные за последние годы в зонах строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного федерального округа. Посетители смогут увидеть не только сами предметы, но и современные методы исследования в археологии, процесс реставрации и 3D-реконструкции артефактов.

Выставка работает до 21 октября.