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«Культурный мост»: выставка об истории и археологии регионов Юга России

Культура

В экспозиции представлены уникальные артефакты, найденные в зонах строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного федерального округа

Москва, 14 сентября 2018, 17:14 — REGNUM  В здании Аптекарского приказа Музея архитектуры проходит выставка «Культурный мост: из прошлого в настоящее», посвященная истории и археологии регионов Юга России.

Ее организаторами выступили Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева и Научно-исследовательский институт энергетики и транспорта «Энерготранспроект».

В экспозиции представлены уникальные археологические находки разных эпох и культур, обнаруженные за последние годы в зонах строительства железнодорожных и энергетических магистралей на территории Южного федерального округа. Посетители смогут увидеть не только сами предметы, но и современные методы исследования в археологии, процесс реставрации и 3D-реконструкции артефактов.

Выставка работает до 21 октября.

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Культурная хроника
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