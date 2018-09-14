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В Петербурге открылся Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие»

Культура

Он посвящен памяти выдающегося педагога Леопольда Ауэра, создавшего в Санкт-Петербурге, где преподавал в консерватории с 1868 по 1918 год, знаменитую скрипичную школу

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 16:56 — REGNUM  14 сентября в Санкт-Петербургской консерватории открылся Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие». Он посвящен памяти блестящего скрипача, дирижера, композитора и выдающегося педагога Леопольда Семеновича Ауэра и приурочен к 150-летию начала его педагогической деятельности. К его школе специалисты относят около 300 музыкантов, заложивших основы скрипичной музыки ХХ века.

В фестивале, который пройдет в три тура, примут участие музыканты из России, Бельгии, Испании, Республики Корея и Швейцарии.

Фестиваль завершится 21 сентября. В этот день будут объявлены имена победителей. А вечером в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии лауреаты фестиваля выступят на гала-концерте вместе членами жюри.

В рамках фестиваля пройдут концерты ярких представителей «школы Ауэра» — французского скрипача Давида Грималя и венгерского виртуоза Кристофа Барати.

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Культурная хроника
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