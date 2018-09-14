СК: Расследование дела Кирилла Серебренникова завершено

Москва, , 16:32 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова завершено. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, расследование уголовного дела в отношении художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум.

Все они обвиняются в организации преступной схемы, по которой были похищены 68 млн рублей из бюджета. По делу также проходит Нина Масляева, которая была главным бухгалтером в «Седьмой студии». Уголовное дело в отношении неё было выделено в отдельное производство, так как она решила сотрудничать со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд продлил срок домашнего ареста для Серебренникова до 19 октября.