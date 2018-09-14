Пятница, 14 Сентября 2018 года
16:55:04 МСК

СК: Расследование дела Кирилла Серебренникова завершено

Культура

Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест Серебренникова до 19 октября

Москва, 14 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  Расследование уголовного дела в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова завершено. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, расследование уголовного дела в отношении художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего директора Российского академического молодёжного театра Софьи Апфельбаум.

Все они обвиняются в организации преступной схемы, по которой были похищены 68 млн рублей из бюджета. По делу также проходит Нина Масляева, которая была главным бухгалтером в «Седьмой студии». Уголовное дело в отношении неё было выделено в отдельное производство, так как она решила сотрудничать со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд продлил срок домашнего ареста для Серебренникова до 19 октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить