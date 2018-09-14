«Позор» — звезда «Мистера Робота» о критике фильма о группе Queen

Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Актёр Рами Малек, прославившийся после сериала «Мистер Робот», ответил на критику в адрес фильма «Богемная рапсодия» о группе Queen. В интервью изданию Attitude актёр заявил, что абсурдно делать какие-либо серьёзные выводы о фильме в целом и об одном из его главных персонажей — вокалисте Фредди Меркьюри — в частности после выхода короткого трейлера.

После выпуска первого трейлера в мае 2018 года киноленту раскритиковали в социальных сетях и на YouTube: пользователи посчитали, что создатели умалчивают проблемы, связанные с сексуальной ориентацией Меркьюри, и диагноз СПИД. Трейлер за первые дни набрал на YouTube более миллиона просмотров (в настоящее время почти 16 млн) и вызвал бурные обсуждения в сети.

Многие пользователи отметили, что их раздражает, что в трейлере не показана реальная жизнь Фредди Меркьюри. Юзеры также высказывали версию о том, что имя известного использовали только в маркетинговых целях.

В интервью Рами Малек подчеркнул, что в фильме не умалчиваются какие-либо проблемы Меркьюри. Также актёр назвал «позором» то, что люди критикуют ленту после тизера длиной в минуту, где главное — послушать музыку. Малек также отметил, что в фильме деликатным образом подходят к истории жизни легендарного вокалиста Queen.

Напомним, что мировая премьера фильма «Богемская рапсодия» запланирована на 1 ноября 2018 года. В киноленте рассказывается о группе Queen, их музыке, пути к успеху, и их выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри.

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