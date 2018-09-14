В Екатеринбурге проходит Евразийский фестиваль современного искусства

Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM В Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит III Евразийский фестиваль современного искусства.

Масштабный форум по установившейся в прошлые традиции делится на две большие части. Первая — это колоссальная экспозиция, в основном классических, по мнению организаторов, произведений искусства — всего их представлено около тысячи. Их авторами стали 74 художника из 23 городов России.

Вторая часть — это многочисленные открытые лекции, семинары, творческие встречи, мастер-классы ведущих мастеров страны. Каждый день имеет свою отдельную тему. 14 сентября День архитектуры и дизайна, 15-го — День творческой молодежи, а значит, состоятся музыкальные, танцевальные, театральные и даже поэтические встречи и вечера. В воскресенье, в заключительный день работы ЕФСИ, — День семьи. На всех площадках форума будут ждать и развлекать детей, а также их родителей.