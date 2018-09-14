Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи: «ситуация критическая»

Керчь, Крым, , 16:03 — REGNUM Ситуация с реконструкцией Большой Митридатской лестницы в городе Керчь, которая проводится в рамках федеральной целевой программа, — критическая. Об этом заявил зампредседателя Совета министров Крыма Виталий Нахлюпин в беседе с главой республики Сергеем Аксёновым 14 сентября. На встрече обсуждалось серьезное отставание от графика.

«Ситуация критическая. По нашим прогнозам, есть вероятность нерационального использования более 167,5 млн рублей. Поскольку противоаварийные работы, которые проводились комитетом по охране культурного наследия, были проведены не в зоне кадастровой отметки лестницы, а также не принесли никакого положительного результата. По данным ФАУ «Главгосэкспертиза», эта информация подтвердилась. Кроме того, в мае 2018 года исполнителем была снята облицовочная плитка с лестницы, что приводит к расползанию швов и в целом разрушению лестницы. Также исполнителем без участия заказчика проводилась частная строительная экспертиза по данному объекту», — цитирует Нахлюпина пресс-служба правительства Крыма.

Аксёнов поручил разработать план по ликвидации отставания от графика и предоставить его уже 15 сентября.

Также глава Крыма поручил провести служебное расследование в связи со сложившейся ситуацией. На время расследования первый зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия РК Александр Диденко будет отстранен от работы. На объекте же будет работать другой подрядчик.

Большая Митридатская лестница расположена в центре Керчи на берегу Керченского пролива. Лестница ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней. Является объектом культурного наследия федерального значения. В 2015 году часть лестницы обрушилась. В июне 2017 года на состояние лестницы обратил внимание президент РФ Владимир Путин, он попросил власти Крыма ускорить реставрацию объекта. В начале 2018 года власти Крыма объявили, что завершить работы по реконструкции планируется в 2019 году. Стоимость работ тогда оценивалась в 1,136 млрд рублей.