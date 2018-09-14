«Губернаторский лицей» откроют в Ульяновске в октябре

Ульяновск, , 15:50 — REGNUM В Ульяновске в октябре появится новое образовательное учреждение — «Губернаторский лицей», который будет работать в юго-западном микрорайоне. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов в ходе осмотра учебного заведения и встречи с педагогическим коллективом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Сергей Морозов подчёркивает, что новая школа станет одним «из уникальных» учреждений не только для региона, «но и всего федерального округа». По его словам, школа практически готова, и сейчас необходимо «подумать о содержательной стороне учебного процесса, о том, как будем поддерживать молодых и перспективных учителей». Губернатор поручил проработать «индивидуальные программы развития для всех педагогов новой школы. В новой школе будет работать более 60 педагогов.

Напомним, новая школа начала строиться в марте 2017 года и рассчитана на 1 тыс. учеников, в том числе около 240 первоклассников. Всего здесь сформировано 39 классов.

Образование будет многопрофильным, планируется запустить ряд секций (робототехнику, школьное телевидение, радио). Приоритетными планируется сделать химико-биологический и архитектурно-художественный профили.

«Также предусмотрено языковое направление, сейчас мы ведем переговоры с несколькими преподавателями китайского языка. Кроме того, будут работать три экономических класса, естественнонаучный и архитектурно-художественный профиль. Такого на сегодняшний день нет ни в одной школе страны», — сказал директор «Губернаторского лицея» Владимир Обласов.