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В новом сезоне «Мира Дикого Запада» сыграет звезда сериала «Во все тяжкие»

Культура

Какую именно роль Аарон Пол сыграет в новом сезоне, не сообщается

Вашингтон, 14 сентября 2018, 12:51 — REGNUM  В третьем сезоне популярного фантастического сериала «Мир Дикого Запада» сыграет звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол, сообщает Deadline.

Однако какую именно роль Пол сыграет в новом сезоне, не сообщается. Известно лишь, что актер станет постоянным участником сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Netflix выпустила трейлер предстоящего психологического триллера «Придержи тьму», главную роль в котором исполнил Джеффри Райт, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Мир Дикого Запада».

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