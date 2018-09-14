В новом сезоне «Мира Дикого Запада» сыграет звезда сериала «Во все тяжкие»

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM В третьем сезоне популярного фантастического сериала «Мир Дикого Запада» сыграет звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол, сообщает Deadline.

Однако какую именно роль Пол сыграет в новом сезоне, не сообщается. Известно лишь, что актер станет постоянным участником сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Netflix выпустила трейлер предстоящего психологического триллера «Придержи тьму», главную роль в котором исполнил Джеффри Райт, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Мир Дикого Запада».

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