Выставка «Карикатуры, Виктор Гюго в центре внимания» открылась в Париже

Париж, , 12:52 — REGNUM В Париже открылась выставка «Карикатуры, Виктор Гюго в центре внимания», сообщает агентство France Presse.

Выставка открылась 13 сентября и продлится до 6 января 2019 года в доме-музее французского писателя 19 века Виктора Мари Гюго в Париже.

Из 400 работ, представляющих политические и литературные карикатуры Виктора Гюго, было отобрано всего 180.

Издание отмечает, что выставка — хронологическое путешествие с 1830 по 1885 год, освещает меняющиеся и разнообразные видения французского писателя его современниками.

Начиная с 1830 года Виктор Гюго становился объектом более-менее лестных рисунков. Однако, по словам французских экспертов, он никогда не пытался подвергать их цензуре. Со временем писатель даже стал поддерживать тесные отношения со своими карикатуристами.

Виктор Гюго (1802−1885) — один из главных фигур французского романтизма.