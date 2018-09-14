Пятница, 14 Сентября 2018 года
13:30:19 МСК

Выставка «Карикатуры, Виктор Гюго в центре внимания» открылась в Париже

Культура

Выставка продлится до 6 января 2019 года в доме-музее писателя

Париж, 14 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  В Париже открылась выставка «Карикатуры, Виктор Гюго в центре внимания», сообщает агентство France Presse.

Выставка открылась 13 сентября и продлится до 6 января 2019 года в доме-музее французского писателя 19 века Виктора Мари Гюго в Париже.

Из 400 работ, представляющих политические и литературные карикатуры Виктора Гюго, было отобрано всего 180.

Издание отмечает, что выставка — хронологическое путешествие с 1830 по 1885 год, освещает меняющиеся и разнообразные видения французского писателя его современниками.

Начиная с 1830 года Виктор Гюго становился объектом более-менее лестных рисунков. Однако, по словам французских экспертов, он никогда не пытался подвергать их цензуре. Со временем писатель даже стал поддерживать тесные отношения со своими карикатуристами.

Виктор Гюго (1802−1885) — один из главных фигур французского романтизма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить