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В Москве проходит выставка «Ткань процветания»

Культура

40 художников из разных стран представили свое видение значения одежды в искусстве и обыденной жизни

Москва, 14 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  В Москве в Музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Ткань процветания». Этот уникальный международный проект призван рассмотреть феномен одежды в искусстве. Более 40 художников разных стилей и направлений попытались художественно осмыслить своеобразный шелковый путь XXI века — территориальные, исторические и производственные циклы индустрии одежды. Так, художник из Бангладеша Камруззамана Шадхина в своей инсталляции использует вещи беженцев, англичанка Шэрон Кивленд посвятила работу дресс-коду эпохи Великой Французской революции. Российские исследователи дизайна прошлого и настоящего проследили этапы от «прозодежды» советских конструктивистов до последних образцов промышленного производства. Они попытались выявить даже в униформе приметы культурной, общественной и сексуальной идентичности.

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Культурная хроника
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