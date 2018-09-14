В Москве проходит выставка «Ткань процветания»

Москва, , 12:24 — REGNUM В Москве в Музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Ткань процветания». Этот уникальный международный проект призван рассмотреть феномен одежды в искусстве. Более 40 художников разных стилей и направлений попытались художественно осмыслить своеобразный шелковый путь XXI века — территориальные, исторические и производственные циклы индустрии одежды. Так, художник из Бангладеша Камруззамана Шадхина в своей инсталляции использует вещи беженцев, англичанка Шэрон Кивленд посвятила работу дресс-коду эпохи Великой Французской революции. Российские исследователи дизайна прошлого и настоящего проследили этапы от «прозодежды» советских конструктивистов до последних образцов промышленного производства. Они попытались выявить даже в униформе приметы культурной, общественной и сексуальной идентичности.