Во Владивостоке пройдет XVI Международный кинофестиваль стран АТР

Владивосток, , 11:06 — REGNUM 21 сентября во Владивостоке открывается XVI Международный кинофестиваль стран АТП «Меридианы Тихого». Всего будет показано 180 фильмов из 37 стран. Выявить лучших из такого колоссального кинематографического материла должно жюри, состоящее в 2018 году из российского режиссера Алексея Германа-младшего, немецкого документалиста Филиппа Гренинга, программного диретора Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюна, канадского продюсера Дэнни Леннона, китайского режиссера и художника Ян Фудуна. Новым президентом фестиваля стал известный актер Александр Михайлов, чья молодость и прошла в этом городе.

Фестиваль по традиции откроется и закроется сразу двумя лентами. В первый день на суд зрителей будет представлены драма Дмитриева Месхиева «Два билета домой» и философская притча «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличии Рорвахер (приза Каннского фестиваля за лучший сценарий). Закроют смотр 27 сентября фильм Ольги Зуевой «На районе», который снимался во Владивостоке в прошлом году и главную роль в котором сыграл Данила Козловский и картина-путешествие «Vision» японского мастера Наоми Кавасе.

С 16 по 26 сентября будут проведены кинотуры фестиваля по Приморью — они захватят все 34 муниципальных образования края.