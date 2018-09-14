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В Петрозаводске пройдет театральный фестиваль «Лифт»

Культура

Свои последние постановки покажут 20 театральных трупп из многих городов России

Петрозаводск, 14 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  15 сентября в Петрозаводске откроется Международный театральный фестиваль «Лифт». В столицу Карелии приедут 20 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Архангельска, Мытищ, Нижнего Новгорода, Мирного, Лодейного Поля, Вологды, Пскова и норвежского Тромсе. Всего на суд жюри и любителей театрального искусства республики будут представлены 20 лучших спектаклей, отобранных комиссией из несколько десятков. Так как по своей идеологии фестиваль является смотром работ молодых режиссеров, то в программе множество мастер-классов, встреч, репетиций с маститыми постановщиками из Москвы и Петербурга. Кроме Петрозаводска представления пройдут в Олонце и Кондопоге.

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Культурная хроника
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