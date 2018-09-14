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Иди и смотри: российское кино собрало в 2018 году более 11 млрд рублей

Культура

Это почти на треть больше, чем в прошлом году

Иди и смотри: российское кино собрало в 2018 году более 11 млрд рублей
Цитата из х/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия
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Москва, 14 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  Сборы российских фильмов за период с января по август 2018 года превысили 11 млрд рублей. Это на 32 процента больше, чем поступило в кассы кинотеатров за аналогичный период прошлого года. Всего российские фильмы посмотрело почти 44 миллиона человек. Об этом сообщает Фонд кино.

2018 год отмечен громкими премьерами — спортивные драмы «Движение вверх», «Лед» и «Тренер», триллер «Гоголь», комедии «Елки новые» и «О чем говорят мужчины. Продолжение», хоррор «Русалка. Озеро мертвых» и военно-историческая картина «Собибор» стали лидерами посещаемости. Всего на экраны страны вышло 84 киноленты. До конца года кинокомпании обещают выпустить еще порядка 30 художественных картин.

Сборы зарубежных фильмов сократились, в свою очередь, на четверть.

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Культурная хроника
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