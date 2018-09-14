Фестиваль Мартина Макдонаха: дуэль двух «Палачей»

Антон Исаков, , 10:09 — REGNUM

Ровно с 1 октября 2018 года Пермь на целую неделю превратится в островок Ирландии, подобные метаморфозы стали доброй традицией: каждые два года здесь проходит Международный фестиваль Мартина Макдонаха, крупнейшего драматурга современности.

За это время в Перми будет показано порядка 20 спектаклей по пьесам Мадонаха, поставленных почти таким же количеством театров из десяти стран ближнего и дальнего зарубежья.

Последняя пьеса драматурга «Палачи», премьера которой состоялась в 2015 году, станет в каком-то смысле особенной: участники фестиваля смогут посмотреть ее в интерпретациях двух театров, роль которых в популяризации Макдонаха велика и весьма схожа. Сперва спектакль покажет организатор фестиваля пермский театр «У Моста», а затем, в завершение фестиваля, постановка будет представлена чешским театром «Чиногерни клуб».

Именно коллектив из Чехии стал первооткрывателем Макдонаха для европейского зрителя, точно так же, как пермский театр стал первооткрывателем Макдонаха для зрителя российского: спектакль «Сиротливый запад», поставленный в Перми в 2004 году, стал первым спектаклем по пьесе Макдонаха в России, с тех пор его творчество выдержало около 160 отечественных постановок.

Еще одним примечательным фактом является то, что именно в Праге, именно в театре «Чиногерни клуб» художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов познакомился с творчеством Макдонаха, что предопределило блистательную карьеру английского драматурга в России.

Мировая премьера «Палачей» состоялась 18 сентября 2015 года в Англии, в России же театр «У Моста» представил ее на Втором фестивале Макдонаха в 2016 году, на сегодняшний день это последняя пьеса английского драматурга и первая пьеса, действие которой происходит в Англии.

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В произведении идет речь о легендарном палаче Альберте Пьерпойнте, оставшемся без работы после отмены в 1965 году смертной казни. Оставшись без работы, Пьерпойнт открывает паб, где и происходит действие спектакля. Стоит отметить, что театр «У Моста» сумел воссоздать не только антураж настоящего английского паба, но также и его атмосферу, добавляющую спектаклю особую изюминку. На мой взгляд, это самый красивый с эстетической точки зрения спектакль в макдонаховском репертуаре пермского театра. Попивая настоящее, хотя и безалкогольное пиво, герои пьесы обсуждают одну давнюю казнь, которая, как в том все больше и больше убеждается зритель, состоялась из-за судебной ошибки.

Для некоторых пьес Макдонаха характерна таинственность, неразрешимая загадка, решить которую, кажется, не под силу. Именно эту загадку и предстоит разгадать зрителю вместе с персонажами пьесы. Однако финал у произведения остается открытым, что дает почву как для различных режиссерских интерпретаций, так и для самостоятельной интеллектуальной деятельности зрителя, для которого спектакль не заканчивается занавесом: он продолжает самостоятельную жизнь и после выхода зрителя из театра, заставляя возвращаться к поднятым в произведении проблемам, что, в свою очередь, создает благодатную почву для самосовершенствования.

Пермский театр «У Моста» известен своей «гуманистической» интерпретацией Макдонаха. В этом он наиболее аутентичен тексту автора, главным содержанием произведений которого является любовь, несмотря на то, что форма может быть достаточно жестокой. Сочетание трагического и комического, удачно переплетающегося в федотовском видении Макдонаха, создает очищающий эффект, что и есть главное в театральном искусстве.

Однако существуют и другие варианты для интерпретации пьес английского драматурга, думается, что даже если они не вполне соответствуют замыслу автора, они не только имеют право на существование, но и представляют художественную ценность, коль скоро созданы талантливыми коллективами.

Разумеется, я не хочу сказать, что существуют правильные или неправильные постановки Макдонаха, все это весьма субъективно. В конечном счете каждый сам для себя решает, что ему ближе и «правильней». Очевидно одно, наблюдать за «дуэлью» пражского и пермского театров, тем более в их постановке «Палачей», будет особенно интересно.

Пражский «Чиногерни клуб», как уже отмечалось выше, открыл для Европы тогда еще никому не известного драматурга Макдонаха. Переводом на чешский язык его пьес занимался режиссер театра Ондрей Сокол, который и привезет в Пермь своих «Палачей».

Сокол по праву считается одним из известнейших театральных и кинематографических деятелей Чехии.

«С 2002 года он принял участие в 19 чешских кинокартинах. А в 2014 году в прокат вышла черная комедия «Красно», где он выступил как актер, сценарист и режиссер. В этой же криминальной комедии в одной из ролей снялся и коллега Ондрея Сокола по театру «Чиногерни клуб» Мартин Фингер, который тоже приедет в Пермь в качестве участника, актера в спектаклях «Безрукий из Спокэна» и «Палачи», — подчеркивают организаторы фестиваля.

В интерпретации гостей из Праги присутствует интересная мысль о том, что каждый из нас может оказаться на месте Пьерпойнта, авторы предлагают задуматься, что значит быть палачом не по профессии, а по своей сути. Может быть, в каждом из нас присутствует свой палач, и наше отличие от Пьерпойнта лишь в том, что мы запрятали его глубоко внутрь? Если так, то тогда работа Сокола призвана помочь зрителю заглянуть себе в душу и через очищающие переживания ее излечить. Думаю, именно с этой мыслью я пойду на пражских «Палачей» в завершающий день фестиваля, когда чешский коллектив представит свое творения пермскому зрителю.

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