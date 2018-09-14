Владимирский театр драмы прощается с актером Михаилом Асафовым

Владимир, , 01:57 — REGNUM Народный артист России, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Асафов скончался 13 сентября на 68-м году жизни, сообщили в пресс-службе Владимирского академического театра драмы.

«Популярность Михаила Асафова у владимирской публики была столь высока, что его участие в любом спектакле театра было верным залогом успеха», — сообщили в пресс-службе.

В театре назвали кончину Асафова большой потерей как для театрального коллектива, так и для зрителей.

«Память о Михаиле Васильевиче Асафове как о блистательном актере, человеке большой душевной щедрости и ярчайшего таланта навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в театре.

Напомним, выпускник школы-студии МХАТ Михаил Васильевич Асафов работал во Владимирском областном театре драмы с 1977 года. Он исполнил на сцене более ста ролей — в основном главных.

Зрители помнят его по таким спектаклям как «День чудесных обманов» Р. Шеридана, «Касатка» А. Н. Толстого, «Картина» Д. Гранина, «Молва» А. Салынского, «Мера за меру» У. Шекспира, «Алые паруса» А. Грина, «Белая болезнь» К. Чапека, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Лес» и «Без вины виноватые» А. Н. Островского, «Милый друг» Ги де Мопассана, «Мольер» М. Булгакова, «Слепые» М. Метерлинка.