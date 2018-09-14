Джулия Робертс будет страдать психическими расстройствами в новом сериале

Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Amazon опубликовала трейлер сериала «Возвращайся домой», в котором главную роль исполнит американская актриса Джулия Робертс.

Робертс исполнит роль работницы секретной организации, которая помогает бывшим военным вернуться к гражданской жизни, однако вскоре сама начинает страдать маниакальным синдромом. Режиссером сериала является шоураннер сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл.

Кроме Джулии Робертс в сериале будут задействованы такие актеры как Бобби Каннавале, Стефан Джеймс и Алекс Карповски. Выход сериала на Amazon намечен на 2 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Netflix опубликовал тизер телесериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Сериал будет являться обновленной версией истории про маленькую ведьму Сабрину, которой был посвящен сериал «Сабрина — маленькая ведьма», выходивший на экраны телевизоров с сентября 1996 года по апрель 2003 года.

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