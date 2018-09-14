Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме о Жанне Фриске

Москва, , 01:16 — REGNUM Роль Жанны Фриске, российской певицы, скончавшейся в 2015 году, в посвященном ей художественном фильме сыграет ее младшая сестра Наталья, рассказал отец артистки Владимир Фриске в интервью «Комсомольской правде».

По словам отца певицы, работать над лентой будет сценарист и писатель Геннадий Куркин, который хорошо знал артистку и общался с ней.

«Геннадий еще при жизни Жанны писал о ней книгу, собирал сведения, беседовал с ней и ее подругами. Книгу о Жанне он планирует выпустить одновременно с фильмом. Возможно, он же будет и режиссером», — сказал Фриске.

Отец певицы уточнил, что съемки начнутся в 2019 году.

«Детали не раскрываем, но один секрет могу приоткрыть: Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа», — отметил Фриске.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года в возрасте 40 лет. У нее был диагностирован рак с середины 2013 г.

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