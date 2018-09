Рэпер Jay-Z снова отличился доходами

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Очередной рейтинг журнала Forbes возглавил американский рэпер Jay-Z.

За год (то есть с сентября 2017 года) он заработал $76,5 млн. Доходы его выросли во многом благодаря альбому Everything Is Love, а также гастролям On The Run II.

На втором месте рейтинга самых богатых рэперов — Шон Комбс: за год он разбогател на $64 млн. На третьем месте — Кендрик Ламар: $58 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рейтинге Forbes, опубликованном полгода назад, Jay Z тоже был чемпионом. Его состояние оценивалось в $900 млн. Только на 2017 год он разбогател на $90 млн.

