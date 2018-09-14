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Опубликован первый тизер «Леденящих душу приключений Сабрины»

Культура

Сериал посвящен ведьме

Вашингтон, 14 сентября 2018, 00:35 — REGNUM  

Первый тизер телесериала «Леденящие душу приключения Сабрины» опубликован компанией Netflix.

Напомним, фильм «Леденящие душу приключения Сабрины» снят в 2018 году как обновленная версия приключений маленькой ведьмы Сабрины. Истоками ленты является шоу «Сабрина — маленькая ведьма», которое было показано телезрителям с сентября 1996 г. по апрель 2003 г.

В главной роли Кирнан Шипка, режиссеры Роб Шейденгланц, Мэгги Кили, Ли Толанд Кригер. Премьера состоится 26 октября 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые кадры «Леденящих душу приключений Сабрины» появились в сети месяц назад: компания Netflix опубликовала ряд снимков.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выложил первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

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