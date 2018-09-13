В Петербурге проходит Международный театральный фестиваль «Александринский»

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM 19 и 20 сентября Александринский театр в Санкт-Петербурге представит премьеру — спектакль Виктора Рыжакова «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Представления будут даны в рамках проходящего в Северной столицы ежегодного Международного театрального фестиваля «Александринский». По традиции в программу фестиваля входят спектакли по произведениям классиков национальных культур, а также постановки современной драмы. В 2018 году на смотр приехали коллективы из Вильнюса, Каира, Берлина, Москвы. 22, 23 и 24 сентября ценители театрального искусства увидят спектакль режиссера Тильмана Хекера и композитора Аро Краехана «Полночь»: своеобразное визуальное прочтение произведений Вольфганга Амадея Моцарта, а 23 и 24 сентябрякаирский Temple Independent Theatre Company представит спектакль «Тайная вечеря», отсылающий к сюжету Нового Завета.