В Коломне пройдет фестиваль короткометражного кино ZOOM

Коломна, Московская область, , 15:30 — REGNUM С 25 по 30 сентября в Коломне Московской области будет проходить фестиваль короткометражного кино ZOOM. По сути это не столько смотр работ кинематографистов, сколько серьезный образовательный проект. В первый же день будет открыта киношкола «Коломна. Filmmakers' Campus». Ее девиз обозначен на официальном сайте фестиваля — «60 участников, 6 дней интенсива, 10 спикеров, 1 город мечты». За шесть дней 60 участников из разных городов должны усвоить теорию современного кинопроизводства и снять короткометражный фильм. Декорациями выступит сам старинный город Коломна, где кстати, с успехом работал Сергей Эйзенштейн. Помогать в создании лент им будут преподаватели академии Wordshop. Лучшие картины будут награждены призами, а сами работы показаны на заключительном вечере.