В Москве представят премьеру балета Сергея Прокофьева «Айседора»

Москва, , 15:04 — REGNUM 21 и 22 сентября на основной сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет премьера балета Сергея Прокофьева «Айседора». В главных партиях — Наталья Осипова и Владимир Варнава.

В основе спектакля биография знаменитой танцовщицы начала ХХ века Айседоры Дункан, бросившей вызов классической хореографии. Ее фигура была одной из самых противоречивых — ей поклонялись, ее ненавидели. Уже будучи знаменитой балериной она приехала в Советский Союз, где организовала свою школу, где встретила свою большую любовь — всенародно любимого поэта Сергея Есенина.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер — Павел Сорокин. Проект «Айседора» является совместной продукцией Сегерстром-центра и Ardani Artists.