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Абстракция и кровные узы: в петербургской галерее «Борей» — новая выставка

Культура

В арт-центре начался 28-й выставочный сезон

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Абстракция и кровные узы: в петербургской галерее «Борей» — новая выставка
© Арт-центр «Борей»
Работа Хачатура Белого

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  В галерее «Борей» 28-й выставочный сезон открыли сразу две выставки: экспозиция Евгении Гладкой, а также выставка «Абстракция» Хачатура Белого.

Вдохновителем Евгении Гладкой стала любимая модель художницы — её сестра. Евгения отмечает, что писать близких очень волнительно и ответственно. Она слишком хорошо знает субъект, и это мешает абстрагироваться и улавливать формальную живописную красоту портретируемой. Евгения рассказала, что каждый свой визит в Петербург её сестра Варя привозит целый чемодан невероятных туалетов.

«Феллини, Пиросмани и Пикассо в моем сердце не могут остаться в стороне от такого богатства. Выбор платья, неспешные переодевания, сибаритское валяние на диване, девичьи «секретные» разговоры, переживания и мечты, все эти, подсмотренные на правах сестры, моменты — в моих работах», — отмечает художница.

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Работа Евгении Гладкой
© Арт-центр «Борей»
Работа Евгении Гладкой
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Работа Евгении Гладкой
© Арт-центр «Борей»
Работа Евгении Гладкой

Евгения Гладкая родилась в семье известных керамистов Александра Гладкого и Веры Носковой. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию. С 2000 года стала членом международного творческого союза художников IFA, а с 2006 — членом Союза художников России. Евгения Гладкая занимается книжной графикой и детскими образовательными проектами, преподает живопись и керамику.

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Работа Евгении Гладкой
© Арт-центр «Борей»
Работа Евгении Гладкой
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Работа Евгении Гладкой
© Арт-центр «Борей»
Работа Евгении Гладкой

На выставке Хачатура Белого представлены живопись, графика, скульптура и фарфор. Художник делит своё творчество на три периода: сюрреалистический пейзаж, соединение фигуративизма и абстракции и экспрессивный реализм. Сейчас автор испытывает тягу к абстракции, о чём свидетельствуют его работы. В графике царит певучая, как бесконечная мелодия, линия. Особенно остроумно художник применяет её в росписи по фарфору, где рисунок вписывается в ограниченные и подчас замысловатые формы.

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Работа Хачатура Белого
© Арт-центр «Борей»
Работа Хачатура Белого
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Работа Хачатура Белого
© Арт-центр «Борей»
Работа Хачатура Белого

Хачатур Белый родился в Армении, а в Ленинград переехал в 1982 году. С 1992 года художник демонстрирует свои работы на российских и международных выставках. Еще через некоторое время Белый стал членом Санкт-Петербургского фонда «Свободная культура» и Союза художников России. С июля 2015 года расписывает фарфор на Санкт-Петербургском Императорском фарфоровом заводе.

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Работа Хачатура Белого
© Арт-центр «Борей»
Работа Хачатура Белого

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