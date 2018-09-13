В Петропавловской крепости открылась выставка «Несбывшийся Петербург»

Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM 12 сентября в Петропавловской крепости в залах Музея города открылась выставка «Несбывшийся Петербург». Эта экспозиция приурочена к 100-летию Государственного музея истории Санкт-Петербурга. На этой удивительном вернисаже можно познакомиться с нереализованными проектами начала ХХ века — времени, когда архитектурная и строительная футурология было неотъемлемой частью и искусства и общественной жизни. Оригинальную архитектурную графику с изображением домов будущего дополняют масштабными проекты перестройки старых кварталов города и строительства новых. Как всегда архитекторы «красиво» решали все транспортные задачи: строили наземное метро, засыпали каналы, прокладывали новые трассы. Центром выставки можно считать макет колоссального 400-метровый памятник Ленину архитектора В. А. Щуко, который предполагалось установить на Троицкой площади и знаменитую Башню III Интернационала работы талантливого В. Е. Татлина.