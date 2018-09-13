Москва, , 13:50 — REGNUM 22−23 сентября в Москве пройдет фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Его организаторами выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

Фестивалю в Москве предшествовала масштабная подготовка — во всех республиках региона в пяти номинациях прошел серьезный конкурсный отбор. В финале в столице выступят только победители смотров, отобранные авторитетным жюри во главе с маэстро Валерием Гергиевым. Как отмечается на официальном сайте фестиваля, его главная идея «познакомить жителей и гостей столицы с современным Северным Кавказом, развеять устоявшиеся мифы и популяризовать культуру Северного Кавказа. Это окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие макрорегиона». Торжественное открытие состоится 22 сентября на Тверской площади. Здесь же в течение двух дней и будут выступать известные танцевальные и вокальные коллективы, оркестры национальных инструментов, известные поэты. И конечно, радушные повара угостят и научать готовить традиционные кавказские блюда.