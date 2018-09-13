В Дагестане началась оцифровка экспонатов коллекции эпохи Кавказской войны

Махачкала, , 12:30 — REGNUM В Национального музее Дагестана начались работы по оцифровке самых значимых экспонатов музейной коллекции эпохи Кавказской войны из проекта «Архив Ахульго». Их инициатором стал благотворительный фонд Зиявудина Магомедова «Пери», сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе минкульта Дагестана.

Одними из первых начались работы по оцифровке полотна «Пленение Шамиля», автором которого является Теодор Горшельт, и картины Петра Грузинского «Штурм Гуниба». Создание цифровых копий сделает возможным для искусствоведов рассмотреть на полотне то, что неподвластно невооруженному глазу. Исследователи смогут увидеть новое на открывшихся слоях.

На съемку одной картины уходит около четырех часов работы. Фотографу Геннадию Викторову потребовалось сделать более 100 снимков каждого участка полотна, которые потом будут сведены в единую панорамную фотографию.

Работа по оцифровке требует специального оборудования, поэтому они очень дороги. Высказывая благодарность фонду «Пери» за безвозмездную помощь, заместитель директора Национального музея Джамиля Дагирова, отметила, что создание цифровых копий музейной коллекции даст старт многим музейным проектам, в том числе виртуальным выставкам и 3D-анимации. До конца 2018 года планируется отснять 50 произведений искусства.