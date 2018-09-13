«Век ради вечного»: Научно-реставрационному центру им. И.Э. Грабаря 100 лет

Москва, , 11:12 — REGNUM 21 сентября во Всероссийском художественном научно-реставрационном центру имени академика Игоря Грабаря в Москве открывается масштабная выставка «Век ради вечного». Она станет главным событием в торжествах, посвященных 100-летию крупнейшего в России реставрационного центра, его головной мастерской в столице, а также филиалов в Архангельске, Вологде и Костроме. В экспозицию войдут представлено более 70 экспонатов из 40 российских музеев, в разные годы прошедших реставрацию и атрибуцию в Центре. Как подчеркивается в релизе учреждения, многие из них десятилетиями хранились в запасниках и впервые представлены широкому зрителю. Среди наиболее выдающихся памятников искусства, представленных на выставке, — Азбука-свиток царя Алексея Михайловича 1685 года, резной бюст-складень, изображающий императора Священной Римской империи Максимилиана I, выполненный из слоновой кости в Германии в XIX веке (Ивановский областной художественный музей), расписные «небеса» конца XVIII века из Тихвинской часовни Кенозерского национального парка — уникальный памятник искусства Русского Севера; скульптура Коненкова, живопись и графика Верещагина, Врубеля, Фешина, Гончаровой, Ларионова и других выдающихся мастеров.

Крайне ценно, что каждый экспонат будет сопровождаться описанием процесса реставрации. Программа с элементами дополненной реальности Artefact позволит увидеть предметы до реставрации и узнать детали иконографии и авторского замысла.

В конце ноября в Центре пройдет IX международная научная конференция «Грабаревские чтения», в которой примут участие ведущие реставраторы, эксперты, искусствоведы, сотрудники музеев, специалисты в области сохранения культурного наследия многих стран.