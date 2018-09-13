В Иванове стартовал российский фестиваль телесериалов «Пилот»

Иваново, , 10:21 — REGNUM Церемония открытия первого российского фестиваля телесериалов «Пилот» состоялась в Иванове. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга назвала «Пилот» уникальным мероприятием, которое проходит на родине многих великих и творческих людей. Гости «Пилота» смогут увидеть новые сериалы еще до того, как они выйдут на телевидении.

Успехов и плодотворного развития пожелал фестивалю советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Жюри конкурса представил гостям член попечительского совета, директор кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов.

Открыл мероприятие сериал COSMOS studio «Доктор Преображенский». Его герои — врачи-энтузиасты, стоявшие у истоков советской пластической хирургии в середине 60-х годов.

«Через 20 лет никто и не вспомнит, какой фильм побеждал на том или ином фестивале, потому что везде будут уже сериалы, а не фильмы», — заявил генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов.

Иваново принимает фестиваль «Пилот» впервые. В конкурсной программе 20 сериалов, среди них «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Ворона», «Восток для чайников» и другие.

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