«Причалили в грязной зоне интернета»: Киселев о клипе Киркорова и Баскова

Москва, , 10:17 — REGNUM Новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» не просто дурновкусие, а «отвратительная мерзость», заявил телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своей колонке на сайте РИА Новости.

Он напомнил, что исполнители носят звания «Народный артист России». Это своего рода знак качества и сертификат признания страной «высоких эстетических и этических стандартов творчества», однако эстетика в новом клипе «низкопробна», добавил телеведущий.

«Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — заявил Киселев.

Напомним, за пять дней новый клип Киркорова и Баскова на YouTube набрал почти 6,5 млн просмотров. В клипе в юмористическом ключе показано противостояние двух звезд в их соперничестве за титул короля шоу-бизнеса.

Отметим, реакция в сети на видео «Ибица» неоднозначна. Кто-то считает видео веселым и смешным, несмотря на сцены насилия и ненормативную лексику, а кто-то, напротив, что это полная деградация и ступор отечественного шоу-бизнеса.

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