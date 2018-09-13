Спектакли фестиваля «Золотая маска» в Ульяновске собрали 2 тыс. зрителей

Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области завершились показы спектаклей, ставших номинантами и лауреатами театральной премии «Золотая маска». Фестиваль вошёл в программу VIII международного культурного «Форума креативных индустрий», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект знакомит зрителей как с классическими постановками, так и со смелыми экспериментами, открывающие новые грани современного театра. Благодаря форуму, ульяновские поклонники театрального искусства получают возможность стать частью современного культурного процесса, узнать тенденции театра последних лет, открыть для себя новые имена режиссёров, актёров и художников.

«Нам приятно работать с Ульяновской областью, с фондом «Ульяновск — культурная столица». И тем более стать частью прекраснейшего культурного форума, каких мало в российских городах», — сказала директор премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Директор фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяна Ившина напоминает, что спектакли «Золотой маски» регион принимает в пятый раз. По её словам, с одной стороны «это уже добрая традиция, а с другой — возможность быть на острие театральной жизни России». Зрители могут увидеть спектакли театров, «которые при других обстоятельствах, возможно, в Ульяновск бы и не приехали».

«За такую возможность хочется поблагодарить губернатора Сергея Морозова, который сам является лауреатом «Золотой маски» в номинации «За поддержку театрального искусства». И вся та работа, которую мы проделываем, чтобы привезти в Ульяновск разнообразные постановки, направлена на то, чтобы спектакль был не просто досуговой «галочкой», а продолжением внутренней работы человека», — сказала Ившина.

В этом году программа фестиваля состояла из трёх спектаклей: «Записки юного врача» Санкт-Петербургского театра «Мастерская», «Добрый человек из Сезуана» и «Материнское поле» Московского театра имени А.С. Пушкина. Исполнитель главной роли в «Записках юного врача» Максим Блинов назвал ульяновскую публику чуткой и внимательной.

Постановка Московского театра имени А.С. Пушкина по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» имела вид пластического спектакля без слов.

«В целом вся картина, вся история была проникновенна и понятна. Мне показалось, слова были не нужны в этой форме спектакля, в этой интерпретации. Мне было комфортно без слов, настолько всего хватало, настолько всё было чётко выверено, сделано телом, сделано внутренним содержание артистов, настолько они были наполнены, настолько всё это передавалось зрителям, что по коже шли мурашки», — поделилась впечатлениями от спектакля «Материнское поле» зрительница Евгения Тимченко.