Назван балет, который откроет фестиваль «Сцена-2018» на Южном Урале

Челябинск, , 05:38 — REGNUM Первым спектаклем, с которого начнется областной фестиваль «Сцена-2018», станет балет «Пахита», сообщили в пресс-службе Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

«Балет «Пахита» станет первым спектаклем программы областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2018», — сообщили в пресс-службе.

Открытие фестиваля состоится 23 сентября. Показы будут проходить десять дней — до 2 октября: в этот день в Златоустовском государственном драматическом театре состоится завершающее выступление.

В течение десяти дней зрители фестиваля увидят выступления более 15 профессиональных коллективов Челябинской области. Спектакли покажут в Миассе, Златоусте, Сатке.

«На официальной церемонии закрытия жюри объявит лучшую работу режиссера, артиста, хореографа, сценографа, а также вручит главный приз фестиваля — гран-при «Лучший спектакль», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, балет создан в 1845 году, музыку написал французский композитор Эдуар Дельдевез с последующими музыкальными добавлениями композитора Людвига Минкуса. Автор либретто — Поль Фуше, балетмейстер первой постановки и соавтор либретто — Жозеф Мазилье.

Литературной основой послужила новелла Мигеля Сервантеса «Цыганочка». Дебютировала «Пахита» 1 апреля 1846 г. в Париже на сцене театра «Гранд-Опера».

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