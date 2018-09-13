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«Супермен» потерял «лицо»

Культура

Сотрудничество с американским концерном Warner Bros прекращено

Вашингтон, 13 сентября 2018, 02:11 — REGNUM  Британский актер Генри Кавилл больше не будет сниматься в роли Супермена в фильмах DC Universe, пишет The Hollywood Reporter.

Его сотрудничество с американским концерном Warner Bros прекращено. Отмечается, что стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества.

Напомним, Кавилл сыграл в трех частях фильма о супермене: «Человеке из стали» (2013 г.), «Бэтмен против Супермена» (2016 г.) и «Лига справедливости» (2017 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно, что Кавилл исполнит роль Геральта из Ривии в новом сериале для Netflix.

Читайте подробнее: Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

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