В Таджикистане пройдут дни узбекского кино

Душанбе, , 22:21 — REGNUM В рамках дней узбекского кино в Таджикистане «Таджикфильм» и «Узбеккино» планируют подписать меморандум о сотрудничестве, сообщает 12 сентября издание Asia-Plus.

Дни узбекского кино в Таджикистане пройдут с 15 по 17 сентября. Кинопоказы состоятся в Душанбе и других городах республики. На открытии в столичном кинотеатре «Кохи Навруз» будет показан фильм «Барон».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа директор агентства «Узбеккино» Фуркат Закиров заявил, что в республике будет построен киногородок для развития национального кино, который будет похож на Голливуд в США.

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