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Северная и Южная Корея проведут археологические раскопки в районе Кэсона

Культура

Исследования будут вестись на месте дворца династии Чосон X века

Пхеньян, 12 сентября 2018, 23:41 — REGNUM  2 октября возобновятся археологические раскопки на месте дворца корейской династии Чосон в районе города Кэсон на территории КНДР. В исследованиях будут участвовать учёные как из Северной, так и из Южной Кореи, — сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap. Ожидается, что начало раскопок предварит торжественная церемония открытия с участием официальных лиц двух стран.

Ранее на этом месте в 2007 и 2015 годах уже велись раскопки, однако из-за ухудшения отношений между КНДР и Республикой Корея, они были приостановлены. Тогда сотрудничество оказались плодотворным: исследователям двух стран удалось найти более 16 500 реликвий возрастом около 1000 лет.

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Зарубежная хроника
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