Фестивалю «Гринландия» присвоено имя Иосифа Кобзона

Москва, , 18:44 — REGNUM «Гринландия» ежегодно собирает в Кировской области более 250 тысяч человек, а Иосиф Кобзон при жизни стал легендой фестиваля. В течение последних 10 лет Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета «Гринландия», входил в жюри заочного конкурса, дважды — в 2015 и 2016 годах — выступал на «Гринландии» с большими сольными концертами.

«В этом году Иосиф Давыдович всеми силами стремился на «Гринландию» и сильно переживал, когда стало понятно, что состояние здоровья не позволит выйти на сцену. Он знал, что десятки тысяч поклонников настоящей патриотической песни специально приедут на фестивальную поляну, чтобы еще раз услышать его голос», — рассказал Валенчук.

Решение о присвоении «Гринландии» имени Иосифа Кобзона поддержали члены оргкомитета фестиваля: депутаты Госдумы РФ Валентина Терешкова и Николай Валуев, авторы-исполнители Галина Хомчик и Владислав Шадрин, знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов и многие другие. Как рассказали организаторы, тысячи писем с просьбами увековечить имя певца в названии фестиваля пришли от постоянных участников и гостей «Гринландии», от творческих и трудовых коллективов со всех уголков России.

Идею одобрила и вдова великого певца Нелли Михайловна.

«Нам крайне необходима «Гринландия», которая собирает народ и рассказывает о том, что мы — великая Россия, мы — единая Россия, — говорил Кобзон. — Такой фестиваль особенно важен сейчас, когда мы так тревожно живем, в окружении санкций и русофобии».

В день рождения Иосифа Кобзона в режиме видеоконференции из Кирова прошла презентация нового фестивального сезона «Гринландия-2019».

«Я люблю тебя, жизнь…» — так будет звучать тема традиционного заочного конкурса. Эта строчка из песни станет и темой, над которой предстоит поразмыслить школьникам в своих видеороликах. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс на лучшее исполнение песен Иосифа Кобзона.

«Иосиф Давыдович был и остается нашим великим учителем, — отметил председатель оргкомитета «Гринландии» Олег Валенчук. — Кобзон никогда не фальшивил — ни в жизни, ни на сцене. Всей своей жизнью и своим творчеством он показывал, как надо любить Родину. Во многом благодаря ему в трудные годы нам удалось сохранить русский дух, а значит, и Россию! Многие из нас не могут смириться с тем, что Иосифа Давыдовича больше нет и в июле над рекой Быстрицей не разнесется его голос. Но Иосиф Кобзон определил путь развития фестиваля на долгие годы вперед. Нам этой дорогой идти!».