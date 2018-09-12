На ремонт гимназии в Рязани, где работал Солженицын, требуется еще 485 млн

Рязань, , 18:30 — REGNUM Для исправления недочетов, которые были допущены подрядчиком при реставрации Рязанской гимназии № 2, где преподавал писатель Александр Солженицын, нужно 485 млн рублей. Об этом 12 сентября заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании комитета по подготовке к 100-летию Солженицына. Как сообщила пресс-служба правительства региона, сейчас областные власти пытаются вместе с федеральными министерствами решить эту проблему.

Здание гимназии является памятником федерального значения. Реставрация началась в 2017 году, но она прошла с грубыми нарушениями.

«Работы были проведены с плохим качеством. Необходимо переделать недочеты предыдущего подрядчика. Для этого нужно около 485 млн рублей. Гимназия — действующее учебное заведение, и сейчас дети вынуждены учиться в две смены, так как один корпус закрыт. Работы следует начать в конце этого года или в начале следующего», — сказал Николай Любимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реставрация здания затронула фасад, окна, кровлю и фундамент. После того, как работы были закончены, проверка выявила многочисленные нарушения. Ранее сообщалось, что все недостатки должны быть исправлены до сентября 2018 года, после чего к работе должен был приступить новый подрядчик. Кроме того, власти заявляли, что разработана новая проектная документация на реставрацию здания. Стоимость работ оценивается в 500 млн рублей, их начало было намечено на 2019 год.

100-летие писателя Александра Солженицына состоится 11 декабря 2018 года. К этому моменту в Рязани должен открыться музейный центр писателя.

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