Комитет ГД по культуре вступился за пенсионные права трех категорий граждан

Москва, , 17:58 — REGNUM Комитет Госдумы по культуре настаивает на досрочном выходе на пенсию для представителей трех категорий творческих профессий, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Было бы несправедливо забыть про три категории творческих профессий — это артисты балета, несколько категорий артистов цирка и музыканты, играющие на духовых инструментах, что тоже связано с очень серьезным износом организма, причем неминуемым», — сообщила глава комитета Елена Ямпольская («Единая Россия») по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта о совершенствовании пенсионного законопроекта.

Предложение будет зафиксировано в постановлении Государственной думы ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе — эти категории творческих профессии должны попасть в перечень, который будет составляться правительством для тех, кто имеет право на досрочную пенсию за выслугу лет.

По словам главы комитета, в ходе заседания рабочей группы она говорила также «о том, что непростое чувство человеческой справедливости не простой человеческий здравый смысл не позволяет нам отстаивать весь этот список целиком». Речь идет о перечне творческих профессий и должностей людей, которые имеют право на досрочную пенсию по выслуге лет. Этот список был утвержден правительством еще в 1993 году.