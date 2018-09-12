Москва простилась с летом под звуки джаза и полеты скейтеров: фоторепортаж

Москва, , 16:58 — REGNUM Последние дни теплой летней погоды в Москве пришлись на торжества, посвященные 871-ой годовщине со дня основания города. В 2018 году на День города практически на всей территории столицы открыли сотни площадок, на которых москвичи и гости столицы могли поучаствовать в конкурсах, спортивных состязаниях, насладиться музыкальными номерами, ярмарками или же выступлением профессиональных артистов. В каждом районе проводились флэшмобы, концерты и фестивали, один из которых — фестиваль «Цветочный джем» стал своеобразным центром объединения всех праздничных мероприятий города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сердцем Дня города традиционно стали центральные улицы Москвы: Моховая, Охотный ряд и, конечно же, Тверская. Здесь организовали крупное шоу скейтеров, которые на сооруженной прямо на улице платформе для катания демонстрировали прохожим свое мастерство. Рядом высилась громада трапеции, над которой парили изящные фигуры акробатов. На высоте (и в прямом и в переносном смыслах) оказались и барабанщики французского коллектива «Транс-Экспресс» (Transe Express): используя подъемный кран, они взлетали на 70 метров над Манежной площадью, при этом виртуозно исполняя музыкальные произведения. Артисты тайваньского Театра Ю (U Theatre) в спектакле «Меч мудрости» продемонстрировали симбиоз техники медитации и китайской гимнастики тайчи, впечатляющую хореографию и игру на ударных инструментах.

На Тверской люди могли сфотографироваться с фигурами, изображающими персонажей из произведений русских классиков литературы и музыки, поучаствовать в конкурсах и насладиться прекрасными цветниками. Спектакли, пение, игра джазовых коллективов, бальные танцы и различные мастер-классы, — все это создало особую праздничную атмосферу. На Бульварном кольце появились гигантские насекомые, работали детские площадки, выступали уличные музыканты и художники.

Василий Иванов © ИА REGNUM Праздничный оркестр Василий Иванов © ИА REGNUM Танцоры Василий Иванов © ИА REGNUM Танцоры

В парке «Зарядье» оба дня не смолкали музыкальные инструменты, среди которых помимо гитар, скрипок и ударных, можно было услышать чарующие звуки громогласной волынки. Фокусники, жонглеры, танцоры и даже артисты из «Геликон оперы», — все они собрались чтобы поздравить столицу. Помимо развлечений, на время проведения Дня города в музеях Москвы была подготовлена особая программа для всех желающих. Узнать что-то новое и необычное про столицу можно было из многочисленных экскурсий и лекций, например, к воротам Александровского сада.

По традиции мэр Москвы Сергей Собянин возглавил церемонию возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. В церемонии также участвовали члены городского правительства, депутаты Мосгордумы, представители ветеранских, детских, молодежных организаций и религиозных конфессий. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула, а вечером первого праздничного дня в Москве прогремел салют.

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