Бесшумные шаги, автоматные очереди, музыка, свадебные тосты и мяуканье

Москва, , 09:18 — REGNUM «Временные трудности» (12+)

Герой картины Михаила Расходникова бизнесмен Ковалев всегда считал, что мужчина должен быть победителем — иначе он попросту не имеет права на жизнь. Когда он узнал, что его сын Саша родился больным, неспособным передвигаться, он поклялся сделать из него не только здорового человека, но и настоящего мужчину, такого же, как и он сам — не привыкшего просить о помощи, добивающегося всего своими силами, безжалостного к себе и другим. Одним словом Победителя. И сделал — несмотря на слезы и мольбы мальчика. И даже на его ненависть. Шли годы. Ковалев не знал, что однажды ему придется самому испытать на себе «мужское лечение», а «лекарем» станет его сын…

В роли Ковалева-старшего снялся Иван Охлобыстин.

«Хищник» (16+)

Безжалостные замаскированные гуманоиды с паучьими мордами и инфразрением вновь открывают сезон охоты! И снова на жителей Земли, что, в общем-то, предсказуемо.

Где-то в Мексике обнаружен инопланетный корабль. Информация о нем, и о тех, кто на нем прилетел, засекречена. Но шила в мешке не утаишь, тем более невозможно скрыть присутствие на Земле лучших в галактике охотников на все, что движется. Смогут ли крутые парни со стальными мускулами и нервами защитить человечество? Похоже, что всего этого недостаточно, чтобы разгадать охотничьи хитрости Хищников, нужен еще и гениальный мозг. Сын одного из героев всего лишь школьник, к тому же аутист, но именно его способности к языкам могут дать ключ если не к победе, то к выживанию.

Очередную часть культовой франшизы снял режиссер Шейн Блэк.

«Багровая мята» (18+)

Когда ты теряешь все, что тебе было дорого, мир сжимается в точку невыносимой боли и в одно желание — отомстить. Особенно если закон продажен и отказывается карать убийц, превративших твое счастье в ад. Остается только поделиться с негодяями этим адом.

Мужа Райли Норт и ее маленькую дочурку, так любившую мятное мороженое, расстреляли в упор боевики наркокартеля. Лица стрелков навсегда врезались в ее память, но суд признал улики недостаточными, несмотря на опознание. Прошло пять лет, и на улицах города появилась безжалостная мстительница. Первыми ее жертвами стали трое убийц, но это было лишь начало. Преступный мир в ярости, наркоторговцы готовы на все, чтобы прикончить Райли, к охоте присоединяются продажные копы…

Фильм снял в Голливуде французский режиссер Пьер Морель, среди его работ фантастический боевик «13-й район» и триллер «Заложница». Герои этих фильмов в совершенстве владеют паркуром и прочими приемами охоты и выживания в каменных джунглях. Новая работа — отнюдь не исключение.

«Бельканто» (16+)

Героиня триллера Пола Вайтца, оперная дива Роксана, и представить себе не могла, что ее гастроли в этой небольшой латиноамериканской стране настолько затянутся. Ей предстояло всего лишь одно выступление на пышном приеме в особняке. Но в особняк врываются террористы — местные мятежники, которые хотят освобождения своих товарищей из тюрьмы в обмен на жизни хозяев и гостей. Роксане и другим заложникам придется провести месяц в плену у этих вооруженных и ожесточенных людей. Столь долгий срок не может не привести к возникновению человеческих контактов. Еще одним мостиком между душами оказывается музыка. Возможно, именно прекрасный голос Роксаны поможет избежать бойни?

В главных ролях — Джулиана Мур и Кристофер Ламберт. Фильм снят по роману Энн Пэтчетт.

«Счастья! Здоровья!» (16+)

Что может быть радостнее свадьбы? А уж если это целых три свадьбы в один день, то уровень положительных эмоций просто зашкаливает! Но даже в самом сладком наливном яблочке может притаиться гадкий червяк, вот и в лучезарном счастье молодоженов, с которыми познакомятся зрители комедии Марка Горобца, есть свои изъяны. Для кого-то свадьба — всего лишь вопрос денег, чьи-то «предки» озабочены соблюдением национальной гордости и традиций, а где-то невеста с содроганием ожидает выхода своего бывшего из тюрьмы. Атмосфера накаляется. Но, что бы ни случилось, гости и зрители все равно окажутся довольны!

«Девица» (12+)

Что? Вестерны все еще снимают? Конечно! Правда, кто-то по-прежнему делает это на полном серьезе, а кто-то не может удержаться, чтобы высмеять все штампы этого старомодного жанра и превратить разборки бандитов и ковбоев в разухабистый балаган. Как Дэвид и Натан Зелпнеры, например.

Сэмюэль Алабастер — одинокий странник. Правда, не совсем типичный. У него за спиной гитара, а в поводу — пони размером с собаку. Он не очень храбр, изнежен и без ума влюблен в прекрасную Пенелопу, которую собирается спасти из рук похитителей, чтобы обвенчаться с нею. По крайней мере, так он всем рассказывает. На деле Пенелопа хоть и довольно мила, но вовсе не является «девицей в беде», а скорее бедовой девицей, которая сама может спасти или угробить кого угодно. И не так уж и жаждет стать миссис Алабастер. Священник, который должен совершить венчание, тоже не совсем тот, за кого себя выдает — черный костюм и молитвенник достались ему по случаю, а буквы на этикетках бутылок знакомы ему куда лучше, чем библейские тексты… Суждено ли матримониальным планам Сэма сбыться?

«Мир принадлежит тебе» (18+)

Как говориться, с генами не поспоришь. Как можно вести спокойную добропорядочную жизнь, если твои родители — прожженные аферисты? Но герой комедии Ромена Гавраса твердо решил остепениться и обзавестись семьей, отказавшись от криминальных родительских денег. Одна беда — своих средств на честный бизнес и устройство семейного гнездышка не хватает. Несчастный влюбленный в последний раз пускается во все тяжкие… и, конечно же, по неопытности влипает в плохую историю. Похоже, без помощи ушлых «предков» не обойтись…

«Большой кошачий побег»

Ох уж эти детки! Неважно, двуногие они или четвероногие — что-что, а проблемы своим родителям они доставить умеют. Вот и в снятом китайскими кинематографистами мультфильме котенок Шустрик взял, да и сбежал из дому, чтобы найти сказочную страну своей мечты. Его отцу, мирному и солидному диванному коту Пухляшу, приходится предпринять полное опасностей путешествие в большой мир на поиски сорванца…

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